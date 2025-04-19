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        Trabzon'da "Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı" açıldı

        Trabzon'da, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını taşıyan çocuk oyun parkı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:17
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        Trabzon'da "Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı" açıldı
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        Trabzon'da, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015'te öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını taşıyan çocuk oyun parkı hizmete açıldı.

        Of Belediyesi tarafından ilçenin İrfanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkın açılışına, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

        Sarıalioğlu, Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı'nın yapımına destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'a teşekkür etti.

        İlçeye güzel bir park kazandırdıklarını belirten Sarıalioğlu, "Çocuklarımızı mutlu etmek, bizleri de mutlu ediyor. İnşallah onlara daha güzel bir Of, daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Sarıalioğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci'nin dua etmesinin ardından, çocuklara kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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