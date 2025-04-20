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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:29
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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri

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