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        Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan "hırsızlık" iddialarına yönelik açıklama:

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) bir çalışanın tiyatrodaki teknik eşyaları çaldığı yönünde medyada yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:56
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan "hırsızlık" iddialarına yönelik açıklama:
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) bir çalışanın tiyatrodaki teknik eşyaları çaldığı yönünde medyada yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

        TDT'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan'da medyaya yansıyan iddialarla ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce olayın öğrenilmesinin ardından soruşturmaya yönelik bilgi ve belgelerin toplanması amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada sürecin sağlıklı yürütülmesi için gizli tutulduğuna işaret edilerek, "Konunun kamuoyuna yansıtılması üzerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuş olup, söz konusu olayın araştırılması ve soruşturma sürecinde gerekli titizlik ve hassasiyetin gösterileceğini, kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadesi kullanıldı.

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