Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un golcüsü Banza katkı vermeye devam ediyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, attığı gollerle bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un golcüsü Banza katkı vermeye devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, attığı gollerle bordo-mavili takıma katkı vermeye devam ediyor.

        Süper Lig'de 42 puanla 7. sıraya yükselen Trabzonspor'da Simon Banza, 18 golle bordo-mavili takımın gol yükünü çekiyor.

        Ligde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Simon Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'la iç sahada, Gaziantep FK ile de deplasmanda oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Trabzonspor, Banza'nın gol attığı maçlarda Adana Demirspor'u hem iç hem de dış sahada, evinde TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

        - Son 5 sezondaki en golcü oyuncu

        Demokratik Kongolu oyuncu, 18 golle takımının son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu.

        Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.

        Bordo-mavili takımda 2020-2021 sezonunda Ekuban 10 golle öne çıkarken, şampiyonluğun yaşandığı 2021-2022 sezonunda ise Cornelius 15, Nwakaeme 13, Djaniny de 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

        2022-2023 sezonunda 11 golle Trezeguet, 2023-2024'te de 15 golle Onuachu, en skorer oyuncular oldu.

        - "Üç büyük" rakibe de gol attı

        Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı.

        Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 21 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 20 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 25 araç zincirleme kazaya karıştı; 12 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 25 araç zincirleme kazaya karıştı; 12 yaralı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 2 ölü
        Trabzon'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı; 2 ölü
        Kamyonette köpeğe halatla şiddet uyguladı, gözaltına alındı
        Kamyonette köpeğe halatla şiddet uyguladı, gözaltına alındı
        GÜNCELLEME- Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
        GÜNCELLEME- Trabzon'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı