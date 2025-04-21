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        Trabzon'daki Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali devam ediyor

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:07
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        Trabzon'daki Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali devam ediyor
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediyede gerçekleşen etkinliklere Kaya'nın da katıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, çocukların bayramlarını doyasıyla kutlayabilmeleri için eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler hazırladıkları belirtti.

        Kaya, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olduğuna işaret ederek, "O yüzden Atamızla gurur duyuyoruz. Onu saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sizlerin de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak sizlerin doya doya bir bayram yaşamanız için bu yıl çok özel etkinlikler hazırladık." ifadelerini kullandı.

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