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        Trabzon'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi

        Trabzon'da telefon dolandırıcılığı polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:24
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        Trabzon'da telefon dolandırıcılığı polisin müdahalesiyle önlendi
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        Trabzon'da telefon dolandırıcılığı polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

        Alınan bilgiye göre, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları Muhammed Altundaş'tan hakkında uzlaşma dosyası olduğunu belirterek para talep etti.

        Altundaş, parayı dolandırıcıların hesabına aktarmak üzere Akçaabat ilçesindeki bir banka şubesine geldi.

        Banka personeli, Altundaş'ın telefon görüşmelerinden şüphelenerek durumu şubenin önünde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin uyarısıyla dolandırıldığı anlayan Altundaş, para transferini gerçekleştirmedi.

        Öte yandan Altundaş'ın dolandırıcılarla yaptığı telefon görüşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüşme sırasında dolandırıcılar, telefonu neden açmadığını sordukları Altundaş'ı eşini aramakla da tehdit etti.

        Altundaş'ın şikayeti üzerine dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kimlik bilgileri, banka kartı şifresi ya da hesaplarına ilişkin diğer detayları kimseyle paylaşmamaları konusunda vatandaşlara "Kendisini polis, savcı, banka yetkilisi ya da resmi bir kurum çalışanı olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin. Resmi kurumlar hiçbir zaman telefonla bilgi veya para talep etmez." uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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