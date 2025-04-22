Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Beşir, "Futbol A takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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