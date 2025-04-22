Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini bildirdi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.
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