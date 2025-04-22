Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi defnedildi

Törene, Mustafa ve Mehmet Diner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

İlçede dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Güdün Mahallesi Muhtarı Mustafa Diner ve akrabası Mehmet Diner için Lügütlü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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