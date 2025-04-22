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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:40
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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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