Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü, haftada 5 gün cami temizliyor

SEYİT AHMET EKSİK - Yargılandığı davada hüküm giyen ve bir süre cezaevinde kalan Okan K., denetimli serbestlik uygulaması kapsamında haftada 5 gün cami temizliyor.

Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada 13 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan ve cezasının bir kısmını Giresun'daki cezaevinde çeken 37 yaşındaki Okan K'nin cezası, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında adli kontrol şartı getirilerek 486 gün camide çevre temizliğinde çalışmaya çevrildi.

Eşinin Trabzonlu olması dolayısıyla Trabzon'da haftada 2 gün kolluk kuvvetlerine giderek imza atan Okan K., haftanın 5 günü ise Ortahisar ilçesindeki Hikmet Nazif Kurşunoğlu Camisi'nin temizliğini yapıyor.

Caminin çevre temizliği ve mescit kısmı ile lavaboların temizliğinde çalışarak cezasını çeken Okan K., AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında cezaevine girdiğini, cezasının bir kısmını açık cezaevinde geçirdikten sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında 2024 yılında tahliye edildiğini söyledi.

Camide görev yaptığını belirten Okan K., "Burada 1,5 yıl görev yapacağım. Hocamızdan da Allah razı olsun. Burada yardımcı oluyorlar bize." dedi.

- "Hayatımda çok şey değişti"

Okan K., caminin hayatında çok şey değiştirdiğine, daha iyi insanlar tanıyıp daha iyi ortamlar kurduğuna değinerek, "Caminin temizliğini yapıyorum, çay ocağına, tuvalete bakıyorum. Buranın temizliğini yapıyorum. Hayatımda çok şey değişti. Temizlik yönünden olsun çevre yönünden olsun daha iyi insanlar tanıdım, daha iyi ortamlar kurdum burada." ifadesini kullandı.

Haftanın 5 günü camide çalıştığını, pazartesi ve salı günleri ise kolluk kuvvetlerine giderek imza attığını dile getiren Okan K., ayrıca Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen seminerlere de katıldığını söyledi.

Hikmet Nazif Kurşunoğlu Camisi İmamı Tevfik Kahvecioğlu da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün uygulamasından memnun kaldıklarına değinerek, "Allah razı olsun. Caminin temizliğini yapıyorlar, bunun yanında biz de onlara (hükümlülere) manevi temizlikten bahsediyoruz, tövbe edip eski yapmış oldukları hatalara dönmemek üzere hayatlarına çekidüzen vermelerini istiyoruz." diye konuştu.