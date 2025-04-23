Trabzon'da dördüncü kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Metin ve Fatma S. çiftinin çocukları Nurbanu S, evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

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