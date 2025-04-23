Trabzon'da dördüncü kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Metin ve Fatma S. çiftinin çocukları Nurbanu S, evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Nurbanu S, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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