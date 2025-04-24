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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:24
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Ozan Tufan, Sikan, Nwakaeme, Zubkov, Banza

        Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Emersonn, Romulo

        Sarı kart: Dk. 19 Heliton (Göztepe)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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