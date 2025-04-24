Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Ozan Tufan, Sikan, Nwakaeme, Zubkov, Banza
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Emersonn, Romulo
Sarı kart: Dk. 19 Heliton (Göztepe)
TRABZON
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