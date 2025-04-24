Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arif Boşluk), Lundstram, Ozan Tufan, Sikan (Dk. 90+5 Cham), Nwakaeme (Dk. 90 Visca), Zubkov, Banza (Dk. 90+5 Enis Destan)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Dk. 56 Nielsen), Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 73 İsmail Köybaşı), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Victor Hugo), Dennis, Ogün Bayrak (Dk. 82 Matsuki), Tijanic, Emersonn (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo
Goller: Dk. 78 Ozan Tufan, Dk. 89 Zubkov (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Heliton, Dk. 68 Nielsen (Göztepe)
TRABZON
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