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        Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hak edilmiş bir galibiyet alarak finale çıktıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:02
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        Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hak edilmiş bir galibiyet alarak finale çıktıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle takımını tebrik ederek, "Hak edilmiş bir galibiyet, finaldeyiz, olmamız gereken yerdeyiz. Oyuncularımı kutladım. Hemen hemen bütün bireysel performanslar yukarıdaydı." dedi.

        Rakiplerinin ligde birebir baskı, ön alan baskısını iyi yapan bir takım olduğunu belirten Tekke, şöyle devam etti:

        "Fakat ön alan baskısına karşı çok tekrarımız oldu açıkçası. İlk 10 dakika baskıyı kıramadık. Tabii baskı yapılırken bu riski almak, bu karar bana ait, kimilerine göre bir risk evet, pahalıya da mal olabilecek riskler. Evet, ben bunu alıyorum. Ama bu baskıyı yapan taraf için de eğer bu baskıyı alıyorsan arka tarafta da aynı şey baskı yapan takım için geçerli. Oyuncularıma maç öncesi söylediğim bir şey var. Trabzon ve Trabzonspor'u tarif ederken aklıma ilk gelen birkaç kelimeden bir tanesi, ilki cesaret olmalı. Bu cesareti göstermeliyiz. İkincisi mücadele olmalı, bunu bugün gösterdik. Üçüncüsü de birliktelik. Bunun için tam anlamıyla iyi noktadayız diyemem ama 45 günde geldiğimiz nokta, bence tüm oyuncularım gayet iyi iş çıkardılar. Sezonun özellikle son bölümünde geldiğimizden bu yana söylediğimiz şeyler geçerli."

        Tekke, Türkiye'nin en iyi ve en büyük iki isminden sonra son 15 yılda yaşanmış en zor dönemde göreve geldiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Oyun bazen bizi kızdıracak, sonuçlar da öyle. Bazen sevindirecek, bazen üzecek. Bugün sevindiren taraf oldu. Bunu oyuncularımın özelinde söylemem lazım. Hepsi antrenmanlarda ne yapmak istiyorsak, ne gösteriyorsak yapmaya çalışıyorlar. Biz de onların enerjilerini ligin sonu olması hasebiyle fiziksel durumlarını da değerlendirerek bazı oyuncular özelinde yavaş oynamamız gerektiğini söylüyorum devamlı. Bugün bunu başardık bence bugün iyiydi ama bitti, finaldeyiz, olmamız gereken yerde. Şimdi hafta sonu yine çok zor bir maç var. O maçtan da umarım inşallah 3 puan alarak ayrılırız ve söylediğim normalleşmenin hemen hemen tamamı gerçekleşir. Göztepe’yi de tebrik ederim. İyi bir hocası var. Onlar da iyi iş çıkardılar. Bugün biz daha iyiydik."

        Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehirle alakalı bir soruya Fatih Tekke, "Öyle bir şey düşünmedim. Bu maçın özelinde belki söylemem gereken herkesin ihtiyacı olan bir galibiyet. Özellikle iyi oyunla galibiyet gelmesi insanları biraz ümitlendirdi. Bulunduğumuz durum yaşadığımız şeyler, hep beraber yaşıyoruz o duyguları. Bizim için Türkiye'de, Avrupa'da veya dünyanın neresinde olursa olsun zaten 'Bize her yer Trabzon' mevzusundan ben stadın, sahanın nerede olduğuyla ilgilenen bir teknik adam değilim. Sahanın kendisi, çimin zemini gayet iyiyse benim için her yer iyi. Çünkü finalde finallerde taraftarımızın zaten orayı dolduracağını biliyorum, ambiyansların nasıl olacağını biliyorum. Dolayısıyla hangi statta olduğu değil bizim orada hangi statta kupayı kazandığımız önemli, inşallah öyle bir anı olur." yanıtın verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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