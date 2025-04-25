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        Süper Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef Avrupa

        HATİCE DİLER - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, yeni sezonda hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:44
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        Süper Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef Avrupa
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        HATİCE DİLER - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Trabzonspor’un başantrenörü Faruk Beşok, yeni sezonda hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

        Bordo-mavili ekibin başantrenörü Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona yeni kurulmuş bir kadro ile başlamanın zorluklarını yaşadıklarını belirtti.

        Ligin başında alınan mağlubiyetlere rağmen güçlü bir dönüş yaptıklarını vurgulayan Beşok, şu ifadeleri kullandı:

        ''Sezonun ilk bölümünde 5 mağlubiyet aldık; toplamda sezonu 7 mağlubiyetle tamamladık. Ancak oyuncuların ve teknik ekibin inancı, gelen galibiyetlerle birlikte taraftarın desteğiyle üst üste 16 maç kazandık. Bu seri bizi zirveye taşıdı. Sonraki mağlubiyetler hedefimize ulaşmamıza engel olmadı.''

        Daha önce Yalovaspor'da da şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Beşok, aynı başarıyı Trabzonspor'da elde etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

        Her iki şampiyonluğun farklı keyif ve zorlukları olduğuna değinen Beşok, "Bir takımda sezon geçirdiğiniz zaman her gün mutlu olamıyorsunuz, üzüntüler yaşıyorsunuz. Oyuncularınız sakatlanıyor, mağlubiyetler oluyor ama sonuçta hedeflediğiniz başarıya ulaşmak çok keyif verici. Yalova'da da bu heyecanı, keyfi yaşadım. Trabzon'da ayrı bir heyecanlı keyifli oldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor'da bunu yaşamak gurur verici." diye konuştu.

        - "Avrupa kupalarına kalmak istiyoruz"

        Gelecek sezon bordo-mavili takımla birlikte Süper Lig'de mücadeleye devam etmek istediğini belirten Beşok, kulübün bu yönde görüşünün olduğuna işaret etti.

        Süper Lig'in Avrupa'nın en kaliteli liglerinden birisi olduğuna dikkati çeken Beşok, "İlk yılda play-off, play-in ve Avrupa kupalarına kalma hedefini başarmak istiyoruz." dedi.

        Trabzonspor taraftarının verdiği desteğin önemine değinen Beşok, "Trabzon taraftarı, Trabzon insanı başarısızlığı kesinlikle kabul etmiyor. Tabii ki mağlubiyetlerimiz olacak ama bize desteklerini esirgemedikleri sürece bizim inancımız bu başarıyı yerine getirmek olacak." ifadesini kullandı.

        - "Trabzonspor'un hedefi Süper Lig'de en iyi başarıyı elde edebilmek"

        Beşok, Trabzon'un basketbolda önceki yıllarda da başarılı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Trabzon futbol şehri gibi görünüyor ama bana göre bir spor şehri. Başkanımız sadece basketbol değil voleybola da yatırım yapmak istiyor. Trabzonspor'u bir futbol kulübü olarak değil spor kulübü olarak belli bir seviyeye getirme çabasında. Biz de basketbol kısmı olarak bunu başardığımıza inanıyorum. Tabii ki Süper Lige çıkmak başarı ama Trabzonspor'un hedefi Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı olmak değildir. Trabzonspor'un hedefi Süper Lig'de en iyi başarıyı elde edebilmek ve yıllarca Süper Lig'de kalıcı olmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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