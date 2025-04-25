Trabzon'da UEFA Gençlik Ligi final sevinci

Takımlarını destekleyen ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcuların attıkları goller ile sevinç yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, yağmura rağmen 90 dakika boyunca mücadeleyi takip etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.