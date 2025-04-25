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        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:43
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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