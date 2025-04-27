Trabzon'da hakaret şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, TEMA Vakfına fidan bağışı şartıyla uzlaştı

Trabzon'da hakaret şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, TEMA Vakfına fidan bağışı yapılması şartıyla uzlaştı.

Kentte hizmet veren çağrı merkezinde görevli müşteri temsilcisi O.B, İzmir'de yaşayan M.Ş.İ'nin telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

O.B'nin şikayeti üzerine, M.Ş.İ. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceklerini iletti.

Bunun üzerine O.B, M.Ş.İ'nin TEMA Vakfına fidan bağışı yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden M.Ş.İ, Kayseri Silahtar-1 ağaçlandırma sahası yararına TEMA Vakfına 10 fidan bedeli olarak 1060 lira bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na geçen yıl 2 bin 960 dosya ulaştı. Dosyalardan 1141'i olumlu, 1090'ı olumsuz sonuçlanırken geri kalanıyla ilgili müzakere süreci devam ediyor.