Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hakaret şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, TEMA Vakfına fidan bağışı şartıyla uzlaştı

        Trabzon'da hakaret şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, TEMA Vakfına fidan bağışı yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hakaret şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, TEMA Vakfına fidan bağışı şartıyla uzlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da hakaret şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, TEMA Vakfına fidan bağışı yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kentte hizmet veren çağrı merkezinde görevli müşteri temsilcisi O.B, İzmir'de yaşayan M.Ş.İ'nin telefonda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

        O.B'nin şikayeti üzerine, M.Ş.İ. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceklerini iletti.

        Bunun üzerine O.B, M.Ş.İ'nin TEMA Vakfına fidan bağışı yapmasını istedi.

        Teklifi kabul eden M.Ş.İ, Kayseri Silahtar-1 ağaçlandırma sahası yararına TEMA Vakfına 10 fidan bedeli olarak 1060 lira bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

        Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na geçen yıl 2 bin 960 dosya ulaştı. Dosyalardan 1141'i olumlu, 1090'ı olumsuz sonuçlanırken geri kalanıyla ilgili müzakere süreci devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 3 aylık hamsi ihracatı 3,1 milyon doları aştı
        Türkiye'nin 3 aylık hamsi ihracatı 3,1 milyon doları aştı
        UEFA, Trabzonspor'un saha değişikliği isteğini kabul etmedi
        UEFA, Trabzonspor'un saha değişikliği isteğini kabul etmedi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Süme...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Süme...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince 142 engelliye tekerlekli sandalye ulaştırı...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince 142 engelliye tekerlekli sandalye ulaştırı...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da partililerle bir araya geld...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Trabzon'da partililerle bir araya geld...
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da konuştu: