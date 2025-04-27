Trabzonspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 4-3 mağlup ettikleri Corendon Alanyaspor maçına ilişkin, "Galip gelsek de uğradığımız haksızlıklar Trabzonspor camiasının sessiz kalmayacağı şekilde, bugünde gördük." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kafkas, maçtan galip gelmelerine rağmen mutlu ve memnun olmadıklarını söyledi.

Kafkas, güzel futbolu seyrederek keyfini çıkarmak istediklerini belirterek, "Galip gelsek de uğradığımız haksızlıklar Trabzonspor camiasının sessiz kalmayacağı şekilde, bugünde gördük. Yani Türkiye Kupası'nda finale çıkmış bir takımız. Geçen hafta yaşadığımız bariz hataları gördük. Biz artık kötü niyet, art niyet, iyi niyet bunları geçtik neden hep bizim başımıza geliyor? Neden Trabzonspor'a karşı böyle bir ön yargı var? Bu çocuklar 90 dakika boyunca inanılmaz derecede mücadele ediyorlar, alın teri döküyorlar." diye konuştu.

- "Artık sabrımız sınanıyor"

Futbolcuların büyük bir emeği olduğunu aktaran Kafkas, şöyle devam etti: "Diyecek söz bulamıyoruz gerçekten. Böyle bir maç güzel başladı. Biz atıyoruz hakem atıyor, biz atıyoruz, VAR atıyor, pardon Alanya atıyor. Yani sonuç itibarıyla 3 puanı alıyoruz mutlu değiliz, niye? Futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda. Daha dikkatli olunması lazım. Bu sadece Trabzonspor'a ve dört büyük kulübe değil, tüm Anadolu takımlarına ve tüm kulüplere. Gerçekten artık sabrımız sınanıyor. Şuraya çıkıp maçtan sonra konuşmaktan artık inanın nefret ediyoruz. Bir camiayı temsil ediyoruz. Camiamız lime lime doğranıyor ve buna sessiz kalamayız sonuç ne olursa olsun." Kafkas, sezonun bitmesine kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, "Lütfen diyoruz artık biraz daha dikkatli ve adaletli olalım. Artık biz maçlardan sonra teknik anlamda maç hakkında konuşmak istemiyoruz. Şu çocukların emeğine yazık oluyor." dedi.

Bir gazetecinin TFF'nin hakem hatalarına karşı sessiz kaldığı yönündeki soruya ise Kafkas, şu yanıtı verdi: "Bunun cevabını sayın federasyon başkanı verecek ama federasyon başkanın kendi yaptığı bariz bir hata var ki adaletini Trabzonsporluluğu üzerinden yansıtmaya çalıştı biliyorsunuz. Bir hakem, Trabzonspor veya Diyarbakırspor mücadelesinde inisiyatif hakkını rakipten yana kullansınlar dedi. Bu zaten adaletsizlik. Adalet için Trabzonspor'u kullanmaya gerek yok. Bu bir hataydı ama MHK üzerinde etkisi var mı? Kendisine mi bir operasyon yapılıyor? Bunlar hep olabilecek şeyler olabilir de ama bu sorunun cevabı Hacıosmanoğlu, biz değiliz." Kafkas, futbolun eğlence olmaktan çıktığını dile getirerek, "Sezon başından beri evet saha sonuçlarından mutlu değiliz. Defalarca taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Burada sorun yok ama ciddi ciddi adaletli bir insan eline kalem kağıt alıp bugüne kadar oynanan maçlara baktığı zaman Trabzonspor'a 20 puan yazar. O zamanda nerede olduğumuz bariz ortada." ifadelerini kullandı. Maçtaki VAR hakeminin yabancı olduğunun hatırlatılması üzerine Kafkas, "Burada bence sistemsel bir hata var. VAR'ın başında hangi uyruktan kimin olduğu önemli değil. Kimisi 'Yapı var.' der, kimisi başka der var ama bir şey var. Bu Trabzonspor üzerine kesinlikle bu oyun oynanıyor. Bu oyuna 'dur' diyecek olan federasyon başkanıdır." yanıtını verdi.