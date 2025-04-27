Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenen Trabzonspor'un oyuncularından Okay Yokuşlu, "Bugün 4 tane çok güzel gol izledik takımımızdan ve kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Yokuşlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, çok iyi başladıkları bir maç olduğunu söyledi.

Golleri de bulduklarını belirten Yokuşlu, "Sonrasında beklenmedik goller oldu. Tabii ki istediğimiz şeyler değildi. Zaman zaman maçın içerisinde zorlu durumlara düştük ama önemli olan takımın bu reaksiyonuydu. Futbol bu. Bazen beklemediğiniz şeyler 90 dakika boyunca başınıza gelebiliyor. Önemli olan bunlara reaksiyon verebilmek. Bugün 4 tane çok güzel gol izledik takımımızdan ve kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Yokuşlu, bir gazetecinin "hangi mevki senin açından daha faydalı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben kariyerim boyunca hep orta saha oynadım. Yurt dışında da zaman zaman stoper oynadığım olmuştu. O özelliğim var. Bugün de Savic'in biraz ağrısı vardı, Serdar'ın sakatlığı var. O yüzden hocamız öyle uygun gördü. Fatih hocamızın dediği taktikler doğrultusunda elimden geleni yapıyorum takımımız için. O yüzden benim için fark etmiyor. Önemli olan takıma fayda sağlamak. Zaten orijinal mevkimin orta saha olduğunu herkes biliyor ama stoper oynamaktan da gayet memnunum."

- "Ligde de gelebileceğimiz en iyi yere gelmek istiyoruz" Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in ardından Fatih Tekke ile çalıştığı hatırlatılan Okay Yokuşlu, şunları kaydetti: "Bu isimler hem Trabzonspor'a hem de Türkiye mal olmuş önemli isimler. Fatih hoca ile beraber tabii ki belirli bir oyun şablonumuz var. Bunu da her oyuncuya aşılamak istiyor. Birçok varyasyonumuz var saha içerisinde sadece bir şablon üzerinde değil. Zaman zaman rakibin baskılarını göre, bizim savunmadan çıkışımıza göre belirli bir oyun şablonumuz var. Bunu oturtma aşamasındayız. Fatih hoca da söylüyor zaten bunu. Kolay olmuyor uzun süreçler bunlar ama bence takımın Fatih hoca geldikten sonraki verdiği reaksiyon ve onun söylediklerini yapmaya çalışması çok değerli. " Türkiye Kupası'nın önemini ifade eden Yokuşlu, şöyle devam etti: "Kupa bizim için çok önemli bir final. Avrupa'ya gitmenin kısa yolu hem de kupayı kazanma ihtimaliz var. Ligde de gelebileceğimiz en iyi yere gelmek istiyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz."