Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in yöresel lezzetleri Trabzon'daki kermeste buluştu

Trabzon'da, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'e ait yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği kermes açıldı.

Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesine Yöresel Mutfak Mirası Yaşatıyor" projesi kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde kermes düzenlendi.

Kermeste lor dolması, gendime çorbası, su böreği, kuşburnu marmelatlı tatlı çorba ve pazılı borani gibi yöresel yemekler ile tatlılar satışa sunuldu.

El işlerinin yanı sıra takıların da yer aldığı kermes ilgi gördü.

Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Saadettin Okay, dernek olarak ilk kez yöresel yemeklerden oluşan lezzetleri, düzenledikleri kermeste Trabzonlularla buluşturduklarını söyledi.