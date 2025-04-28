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        Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in yöresel lezzetleri Trabzon'daki kermeste buluştu

        Trabzon'da, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'e ait yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:47
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        Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in yöresel lezzetleri Trabzon'daki kermeste buluştu
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        Trabzon'da, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'e ait yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği kermes açıldı.

        Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesine Yöresel Mutfak Mirası Yaşatıyor" projesi kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde kermes düzenlendi.

        Kermeste lor dolması, gendime çorbası, su böreği, kuşburnu marmelatlı tatlı çorba ve pazılı borani gibi yöresel yemekler ile tatlılar satışa sunuldu.

        El işlerinin yanı sıra takıların da yer aldığı kermes ilgi gördü.

        Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Saadettin Okay, dernek olarak ilk kez yöresel yemeklerden oluşan lezzetleri, düzenledikleri kermeste Trabzonlularla buluşturduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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