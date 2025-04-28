UEFA Gençlik Ligi finaline doğru:

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maça ilişkin, "İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Bunu bize yaşattılar, hissettirdiler. Hepsine çok çok öpüyorum ve bugün onlara sonsuz başarı diliyorum." dedi.

Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mandıralı, Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

Trabzonspor'un genç yeteneklerinin başarılarına dikkati çeken Mandıralı, "Sahada muhteşem bir takım var, bir aile var. Gollerde bunu net görebiliyoruz. Gollerdeki sevinçlerinde hepsi olaya ortak olmuş. Herkes başarıyı, savaşı, mücadeleyi sahada paylaşıyor. Bunlar çok güzel şeyler bir takım için." diye konuştu.

Mandıralı, teknik direktör Eyüp Saka'nın da ekibe katkılarına işaret ederek, her konuda takımın sahada hazır olduğunu ifade etti.