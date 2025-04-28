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        UEFA Gençlik Ligi finaline doğru:

        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maça ilişkin, "İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Bunu bize yaşattılar, hissettirdiler. Hepsine çok çok öpüyorum ve bugün onlara sonsuz başarı diliyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:12
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        UEFA Gençlik Ligi finaline doğru:
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        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maça ilişkin, "İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Bunu bize yaşattılar, hissettirdiler. Hepsine çok çok öpüyorum ve bugün onlara sonsuz başarı diliyorum." dedi.

        Mandıralı, UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

        AA muhabirine açıklamada bulunan Mandıralı, Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile gurur duyduğunu söyledi.

        Trabzonspor'un genç yeteneklerinin başarılarına dikkati çeken Mandıralı, "Sahada muhteşem bir takım var, bir aile var. Gollerde bunu net görebiliyoruz. Gollerdeki sevinçlerinde hepsi olaya ortak olmuş. Herkes başarıyı, savaşı, mücadeleyi sahada paylaşıyor. Bunlar çok güzel şeyler bir takım için." diye konuştu.

        Mandıralı, teknik direktör Eyüp Saka'nın da ekibe katkılarına işaret ederek, her konuda takımın sahada hazır olduğunu ifade etti.

        - "Muhteşem bir hikaye yazdılar"

        Futbolcuların muhteşem bir hırsı olduğunu belirten Mandıralı, "O enerji sahaya yansırsa mücadele daha etkili olur, anlamlı olur. Bugün belki de Galatasaray'ın UEFA kupasını almasıyla eşdeğer bir maç olacak." dedi.

        Mandıralı, iki bordo-mavili rengin bugün karşı karşıya geleceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnanıyorum ki kazanan takım bizim taraf olur. Öyle düşünüyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz. Ben hepsine buraya kadar geldikleri, verdikleri onurlu mücadele için teknik ekip ve oyunculara çok çok teşekkür ederim. Onlara destek veren yönetime de çok teşekkür ediyorum. Kim el atmışsa, dokunmuşsa hepsinden Allah razı olsun. Muhteşem bir hikaye yazdılar. İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Bunu bize yaşattılar, hissettirdiler. Hepsine çok çok öpüyorum ve bugün onlara sonsuz başarı diliyorum."

        Öte yandan maç için kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri takımın kamp yaptığı otelde futbolcular ve teknik heyetle buluştu.

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