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        Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilendi

        Trabzon'da, özel gereksinimli öğrencilerin velileri tarafından hazırlanan el sanatları çalışmaları sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:52
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        Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilendi
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        Trabzon'da, özel gereksinimli öğrencilerin velileri tarafından hazırlanan el sanatları çalışmaları sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Her Okulun Projesi Olsun" uygulaması kapsamında, Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin velileri "Sevgi Var, Engel Yok" adlı proje hazırladı.

        Proje çerçevesinde, velilerin ahşap boyama, örgü, dekoratif ürün ve resim gibi çalışmaları, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

        Velileri çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, ilçede özel eğitimde anaokulu ile birinci kademe okulun gelecek eğitim öğretim yılında faaliyete başlanacağını söyledi.

        Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Necati Yardım ise sergiye katkı sağlayan 15 veliye teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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