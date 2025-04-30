Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı

        UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 03:56 Güncelleme: 30.04.2025 - 03:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü.

        UEFA Gençlik Ligi Finali'nin ardından kente gelen takım, Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur duyduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gönül isterdi ki kupa ile gelelim buraya ama böyle oldu. Yine de mutluyuz." dedi.

        Takım kaptanı Salih Malkoçoğlu da finale kadar yükselmenin büyük başarı olduğunu belirterek, "Sonu güzel bitebilirdi fakat olmadı. Serüven güzeldi. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kaptanlıktan ziyade takım arkadaşlığı yapmak benim için en iyisi oldu. Onlarla beraber bu serüvende olmak gurur verici. Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi, yanımızda durdular. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
        Zelenskiy: Rusya Belarus'ta bazı şeyler hazırlıyor
        Zelenskiy: Rusya Belarus'ta bazı şeyler hazırlıyor
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeğ...
        UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeğ...
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilend...
        Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilerin velilerinin çalışmaları sergilend...
        Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı
        Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı
        Trabzonspor'un gençleri iz bıraktı
        Trabzonspor'un gençleri iz bıraktı
        Trabzon, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı
        Trabzon, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı
        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov durdurulamıyor
        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov durdurulamıyor