HPV Bölge Laboratuvarında bir ayda 211 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bir ay önce hizmete alınan Human Papilloma Virus (HPV) ​​​​​​​Bölge Laboratuvarında bir ayda 6 bin kişiye rahim ağzı kanseri (serviks) taraması olan HPV-DNA testi yapıldı, 211 kişi HPV pozitifliği saptanarak teşhis merkezlerine gönderildi.

Türkiye'deki 12 laboratuvardan biri olan Ortahisar Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki HPV Bölge Laboratuvarı, Trabzon'un yanı sıra Rize, Giresun ve Gümüşhane'ye de hizmet veriyor.

Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, AA muhabirine, HPV Bölge Laboratuvarının Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye'de 12 ilde yeni HPV Bölge Laboratuvarı açıldığını belirten Malkoç, daha önce Ankara'ya gönderilen numunelerin artık Trabzon'da çalışıldığını ifade etti.

Malkoç, laboratuvarın 4 ile hizmet verdiğine işaret ederek, "HPV, kadınlarda rahim ağzı kanseri dediğimiz kanserin sebeplerinin başında gelen bir etken, dolayısıyla erken teşhis edilerek hastalığın tedavi süreci ve daha sonraki yaşam kalitesiyle ilgili çok ciddi katkılarda bulunan erken teşhis aracı." dedi.

Numunelerin Trabzon'da çalışılmasının zaman kazanılması açısından önemli olduğunu anlatan Malkoç, "Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları oldu ve olmaya da devam ediyor. Biz de bu çalışmalar neticesinde bölgemizde laboratuvarımızı hizmete açmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Trabzon genelinde sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde serviks, meme, kolon ve kalın bağırsak kanserleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Malkoç, ayrıca aile hekimliği birimlerinde kanser ve kronik hastalıkların erken teşhisiyle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti.

- "Kanserdeki en büyük sıkıntımız erken teşhis edilememesi"

Malkoç, kanserde erken tanının önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kanserdeki en büyük sıkıntımız erken teşhis edilememesi. Erken teşhis yöntemleriyle en sık görülen kolon, rahim ağzı ve meme kanseriyle ilgili çok ciddi anlamda başarılar elde ettik. Geçen yıl Trabzon genelinde, bölge laboratuvarı açılmadan önce 9 bin 200 civarında kadınımızdan HPV numunesi alındı. Bunlardan 200 civarı pozitif çıktı ve ileri tetkike gönderildi. İkisine kanser teşhisi konuldu ve tedavileri sağlandı, diğerlerinin de takiplerine devam ediliyor."