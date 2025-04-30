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        Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlülerinden el sanatları sergisi

        Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:47
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        Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlülerinden el sanatları sergisi
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        Trabzon'da denetimli serbestlik yükümlülerince yapılan ürünlerden oluşan el sanatları sergisi açıldı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda eğitim alan denetimli serbestlik yükümlüleri, filografi, tezhip, yağlı boya ve rölyef tekniği kullanarak yaptıkları ürünleri Trabzon Adliyesi'nde açılan sergide beğeniye sundu.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Erkcan, açılışta yaptığı konuşmada, serginin yükümlüleri toplumla yeniden bütünleştirmek ve becerilerini geliştirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

        Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Erkcan, kursların devam edeceğini belirterek, "İnfazdan ziyade yükümlülerimizi topluma kazandırmak, potansiyel yetenek ve becerilerini geliştirip tamamen toplumla bütünleşmelerini sağlamak adına bu tür etkinliklerin faydalı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Esra Bihter Can da amaçlarının sadece infaz olmadığını, yükümlülerin eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

        Yükümlüleri topluma kazandırırken sürdürülebilir çalışmalar yaptıklarından bahseden Can, "Bu anlamda da bir kurs açtık ve kursu tamamladık. Temel amacımız, sürdürülebilir meslek edinmelerini sağlamak, topluma kazandırırken de hem suçtan korunmalarına hem de yeniden suça sürüklenmemelerine ön ayak olmaya çalışmak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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