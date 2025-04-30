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        "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:57
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        "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" 2 Mayıs'ta başlayacak
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

        Uzuner, festivalin tanıtımı amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, 54 ülkenin 211 oyun, Devlet Tiyatrolarının ise yüzlerce oyunla 550 temsil sahnelediği festivalde şimdiye kadar 250 binden fazla seyirciye ulaştıklarını belirtti.

        Festivalin her yıl Trabzon'un tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Uzuner, "Festivalimiz bölgenin sanatsal ve kültürel yaşamına canlılık getirirken, tiyatro sanatını da yaygınlaştırıyor. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden ve Devlet Tiyatrolarımızın birçok bölgesinden gelen seçkin tiyatro topluluklarını sanatın evrensel diliyle sizlere ulaştırıyor." dedi.

        Festivalin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla 2 Mayıs'ta Atatürk Alanı'nda düzenlenecek programla başlayacağını dile getiren Uzuner, kortej yürüyüşü organize edileceğini de kaydetti.

        - Festivalde çocuk oyunları, atölye çalışmaları ve söyleşiler de yer alacak

        Uzuner, festivalin, aynı gün saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde İspanya Ortemis Orkestra ekibinin "Disconcerto" adlı gösterisiyle başlayacağını söyledi.

        Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekiplerin 23 oyunla 42 temsil vereceği dolu dolu bir festival programıyla Trabzon halkının karşısında olacaklarını belirten Uzuner, "Şehrin her bölgesinde festival coşkusunu yaşamak ve yaşatmak adına geçen yıl olduğu gibi Hüseyin Kazaz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Sanatevi ile Erol Günaydın sahnelerinde de seyircilerimizle buluşacağız." diye konuştu.

        Uzuner, çocuklara da tiyatro kültürünü aşılamak adına festivalde çocuk oyunlarının yer alacağına dikkati çekerek, "Onlara eğlenirken öğrenme fırsatı sunan maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, geleneksel kültürümüzün mirası Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek." dedi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" adlı söyleşi gerçekleştirileceğini belirten Uzuner, festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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