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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:52
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, Türk milletinin kültüründe ve tarihinde emeğe ve alın terine saygının her zaman önemli olduğunu belirtti.

        1 Mayıs'ın sadece kutlama değil, emekçilerin yıllarca süren özveri ve emeklerinin takdir edildiği, toplumsal dayanışmanın daha da güçlendiği bir gün olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Devletimizin bin yıllık köklü geleneği, tüm vatandaşlarına eşit fırsatlar sunma ve insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışını benimsemesiyle daha güçlü hale gelmiş ve bu güç özellikle emekçilerimizin katkılarıyla pekişmiştir.​" ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin, bilek gücünün ve kalkınmanın simgesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik duygularının, çalışma ve özveri ile değere dönüşümünün en güzel tezahürüdür. Bugün, 1 Mayıs'ın işçilerimiz arasında birlik ve dayanışmayı pekiştireceğine, tüm sosyal kesimler arasında diyalog ve iş birliği ortamını güçlendireceğine inanıyorum. ​1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilimizde de bayram havasında geçmesini temenni ediyor, çalışma hayatındaki zorlukların, sorunların, barış, kardeşlik ve hoşgörü ortamında çözüme kavuşacağına olan inancımla ülkemizi daha müreffeh kılmak, geleceğimizi aydınlatmak için her gün emek veren, alın teri döken tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

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