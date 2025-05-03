Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 864 hacı adayına eğitim verildi

        Trabzon'da, hacca gidecek 864 hacı adayı için program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 864 hacı adayına eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, hacca gidecek 864 hacı adayı için program organize edildi.

        Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli Sahil Camisi'nde düzenlenen programa, hacı adaylarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Selami Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

        Hac ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, hacı adaylarına ibadet süreci ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Maçta gol yağmuru!
        Maçta gol yağmuru!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: Memleketin sorunlarına hasımlık ed...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: Memleketin sorunlarına hasımlık ed...
        1461 Trabzon FK, KCT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı
        1461 Trabzon FK, KCT ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı
        Trabzonspor, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi ile iş birliği protokolü imzalad...
        Trabzonspor, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi ile iş birliği protokolü imzalad...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon'da gazetecilerle bir...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon'da gazetecilerle bir...