Trabzon'da 864 hacı adayına eğitim verildi
Trabzon'da, hacca gidecek 864 hacı adayı için program organize edildi.
Trabzon'da, hacca gidecek 864 hacı adayı için program organize edildi.
Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli Sahil Camisi'nde düzenlenen programa, hacı adaylarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Selami Aydın ve diğer ilgililer katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.
Hac ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu, hacı adaylarına ibadet süreci ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi sundu.
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