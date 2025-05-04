Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda

Bu sezon ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

Son 3 sezonda oynanan 5 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken 2 maç eşitlikle 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstünlük sağladı.

İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.

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