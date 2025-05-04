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        Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:02
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        Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 golle karşılık verdi.

        - Trabzonspor, İstanbul'daki 15 maçın 6'sını kazandı

        Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı karşılaşmalarda bariz bir üstünlük kuramadı.

        Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 15 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 5 maç eşitlikle sonuçlanırken 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

        Trabzonspor dış sahada 27 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

        - Son 5 lig maçında Kasımpaşa üstün

        İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstünlük sağladı.

        Son 3 sezonda oynanan 5 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken 2 maç eşitlikle 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

        Bu sezon ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 eşitlikle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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