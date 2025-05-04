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        Trabzon'da tezgahlarda istavrit ve mezgit rağbet görüyor

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen mezgit ve istavrit vatandaşın tercihinde ilk sırayı alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:30
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        Trabzon'da tezgahlarda istavrit ve mezgit rağbet görüyor
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        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen mezgit ve istavrit vatandaşın tercihinde ilk sırayı alıyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında levrek ve çupra kilogramı 400, istavrit ve barbun 300, mezgit 200, alabalık, kefal ve somon 150 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Murat Belen, AA muhabirine, tezgahlarda en çok istavrit ve mezgitin satıldığını söyledi.

        Denizlerde av yasağının gelmesine karşın olta balıkçılığının devam ettiğini aktaran Belen, şunları kaydetti:

        "Şu anda sezon kapandığı için balıkları ufak kayıklar getiriyor. En çok satılan balık istavrit, mezgit, barbun, somon ve alabalık. Balık fiyatları günlük olarak değişiyor. Açık artırma ile balıklar alındığı için fiyat değişikliği o yüzden oluyor. Havyar zamanı girdiği için fazla balık çeşidi gelmez. Diğer et ürünlerine bakıldığında balık hem en doğalı hem de en uygunu. Daha uygun, daha orijinal katkısı olmayan doğal ürün."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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