Trabzon'da "Dünya Ebeler Günü" etkinliği düzenlendi

Ortahisar Sağlık Müdürlüğünce Dünya Ebeler Günü etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, müdürlüğün bahçesinde organize edilen programda, ebelerin önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Usta, elbirliğiyle geleceğimizi daha sağlam temellere, daha yeterli nesillere ve gençlere kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Tüm amacımız bu doğrultuda normal doğumu da bunun için önem veriyoruz. Sezaryenin gereksizse onun için karşısında duruyoruz, hem lohusalık hem gebelik sürecini takip etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Gebe okullarının da çok önemli olduğuna işaret eden Usta, "Özellikle ebelerle gebeleri daha sık buluşmaya gayret ediyoruz. Gebeler ve ebeler ne kadar çok temasta bulunursa doğru bilgi ve yönlenmeyle sağlığa o kadar iyi dokunuşlar sergileyeceğimizi de biliyoruz. Bir kısım hastanelerimizde de ebe poliklinikleri de kuruldu." diye konuştu.

Ebelerden Hamiyet Öztürk de mesleğini severek yaptığını belirterek, "İyi ki ebe olmuşum, iyi ki sağlıkçı olmuşum." dedi.