Trabzon'da Hıdırellez coşkuyla kutlandı

Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'na kurulan şenlik alanında el örmeleri ve kültürel eşyaların yer aldığı stantlar kuruldu, çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu.

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