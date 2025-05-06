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        Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan yapıldı

        Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 35'i Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:25
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        Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan yapıldı
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        Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 35'i Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 4 aylık dönemde gerçekleştirilen 104 bin tonu aşkın fındık ihracatından yaklaşık 853 milyon dolar gelir sağlandığını belirtti.

        Ocak-nisan döneminde Trabzon'dan yapılan 33 bin 676 ton fındık ihracatından 297 milyon 477 bin dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Cirav, şunları kaydetti:

        "Trabzon'dan, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 9, değerde ise yüzde 16 artış yaşandı. Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 2025 yılı ocak-nisan aylarında ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının değer bazında yüzde 35'lik kısmı tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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