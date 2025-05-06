Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Of ilçesini gezdi

Misafir öğrencilerden Hacer Çelebi ise çay toplama heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin misafiri olan öğrenciler, Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki çay alım yerini ziyaret etti, ardından çay hasadını deneyimledi.

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