Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Of ilçesini gezdi
Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen "İki Şehir, Tek Ruh: Akif İnan'la Medeniyet Yolculuğu" projesi kapsamında Trabzon'a geldi.
Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen "İki Şehir, Tek Ruh: Akif İnan'la Medeniyet Yolculuğu" projesi kapsamında Trabzon'a geldi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin misafiri olan öğrenciler, Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki çay alım yerini ziyaret etti, ardından çay hasadını deneyimledi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hüsamettin Koçbıyık, projenin öğrenciler ve şehirler arasında gönül köprüsü kurulmasına vesile olduğuna inandığını söyledi.
Misafir öğrencilerden Hacer Çelebi ise çay toplama heyecanı yaşadıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.