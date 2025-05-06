Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Savaş Bebeği" tiyatro oyunu sahnelendi

        İspanya'dan Yllana Tiyatro Grubu "Savaş Bebeği" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Savaş Bebeği" tiyatro oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya'dan Yllana Tiyatro Grubu "Savaş Bebeği" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Yllana Tiyatro Grubunun kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        David Ottone ve Joe O'Curneen'in yönetmenliğini yaptığı oyunda, bebek olarak sunulan ülkenin yeni liderinin başlattığı savaşın anlamsızlığı mizah ve görsel şakalar ile eğlenceli bir tonla ele alınıyor.

        Öte yandan gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü
        Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Trabzon'da bir sokağa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verildi
        Trabzon'da bir sokağa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi verildi
        Trabzonspor'un forma sırt sponsoru ONVO oldu
        Trabzonspor'un forma sırt sponsoru ONVO oldu
        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Of ilçesini gez...
        Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Of ilçesini gez...