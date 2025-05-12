Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına tepki:

        Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile 14 Mayıs'ta yapacakları final karşılaşmasına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan Ziraat Türkiye Kupası finaline Cihan Aydın'ın atanmasına tepki:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile 14 Mayıs'ta yapacakları final karşılaşmasına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer'in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: 'Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor." ifadesine yer verilerek, şöyle devam edildi:

        "Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında 'VAR tiyatrosu' sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK'nin VAR toplantısına 'En büyük Galatasaray' kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona hakemdir."

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) her türlü renge büründüğü ancak adaletin rengine sırt çevirdiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir. Bu atamanın amacı Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir. Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz. Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınland...
        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınland...
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Faroz Balıkçı Barınaklarındaki onarıma...
        Trabzonspor'dan Türkiye Kupası final maçının hakem atamasına tepki
        Trabzonspor'dan Türkiye Kupası final maçının hakem atamasına tepki
        Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
        Trabzonspor ile Galatasaray 4'üncü kez finalde
        Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çeşitli programlarl...
        Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çeşitli programlarl...