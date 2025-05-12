AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Güler, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ziyarette bulunan Güler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen siyaset akademisi programında gençlerle bir araya geldi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Trabzon Kent Konseyince Avni Aker Millet Bahçesi'nde organize edilen Engelsiz Yaşam Festivali'ne de katılan Güler, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle görüştü.

Son olarak AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'yu makamında ziyaret eden Güler, ziyaretlerinde Trabzon'un geleceğine dair çalışmalarla ilgili bilgiler aldığını söyledi.

Güler, Engelliler Haftası dolayısıyla katıldığı etkinlikteki ailelerle yaptığı görüşmeye değinerek, "Onların kıymetli evlatları, yapmış oldukları resim ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgiler aldık, evlatlarımızla bir araya geldik. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin desteklemiş olduğu özel öğrencilerimizin oluşturduğu mehteran takımıyla beraber zaman geçirdik." diye konuştu.