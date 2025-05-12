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        AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:41
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        AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Güler, valilik şeref defterini imzaladı.

        Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ziyarette bulunan Güler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen siyaset akademisi programında gençlerle bir araya geldi.

        Engelliler Haftası dolayısıyla Trabzon Kent Konseyince Avni Aker Millet Bahçesi'nde organize edilen Engelsiz Yaşam Festivali'ne de katılan Güler, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle görüştü.

        Son olarak AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'yu makamında ziyaret eden Güler, ziyaretlerinde Trabzon'un geleceğine dair çalışmalarla ilgili bilgiler aldığını söyledi.

        Güler, Engelliler Haftası dolayısıyla katıldığı etkinlikteki ailelerle yaptığı görüşmeye değinerek, "Onların kıymetli evlatları, yapmış oldukları resim ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgiler aldık, evlatlarımızla bir araya geldik. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin desteklemiş olduğu özel öğrencilerimizin oluşturduğu mehteran takımıyla beraber zaman geçirdik." diye konuştu.

        Engelleri beraber aşacaklarını ifade eden Güler, "Ailelerimizi ben yürekten kutluyorum. Her zaman onların yanlarında olacağımızı ve bundan sonra da hayatı paylaşmayı devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

        Güler, siyaset akademisi programında lise ve üniversite öğrencileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bizde kendi dünyamıza dair beklentilerimizi, hedeflerimizi kendileriyle paylaşma imkanı bulduk. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakadan dolayı. Trabzonlu hemşehrilerimin bu süre içerisinde yakın ilgisini gördük."

        Abdullah Güler, daha sonra parti yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AK Parti İl Başkanı Mumcu ile partinin yönetim kurulu üyeleri de Güler'e eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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