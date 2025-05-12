Trabzon'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ebedi Barış" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.
İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Ebedi Barış" oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Juan Mayorga'nın kaleme aldığı, Canan Şahin'in çevirisini yaptığı oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın yaptığı oyunda, iyilik ile kötülük, ahlaki değerler ve ebedi barışın sağlanabilir olup olmadığına dair ikilikler işleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.