Trabzon'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi

Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın yaptığı oyunda, iyilik ile kötülük, ahlaki değerler ve ebedi barışın sağlanabilir olup olmadığına dair ikilikler işleniyor.

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