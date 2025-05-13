Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

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