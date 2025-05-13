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        Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:03
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        Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

        Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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