Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da trafik kazasında yaralanan 2 polis, şüpheliyle LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

        Trabzon'da 2 polis memuru, görev başında trafik kazasında yaralanmalarına neden olan alkollü sürücü ile LÖSEV'e bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da trafik kazasında yaralanan 2 polis, şüpheliyle LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da 2 polis memuru, görev başında trafik kazasında yaralanmalarına neden olan alkollü sürücü ile LÖSEV'e bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Y'nin kullandığı ekip aracı, 24 Ekim 2024'te Ayasofya Kavşağı yol ayrımından geçtikleri esnada, kavşağa dönmekten vazgeçerek önlerine çıkan E.P'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Polisler A.Y. ve O.K'nin yaralandığı kazada, şüpheli E.P'nin alkollü olduğu tespit edildi.

        E.P. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişiyi taksirle yaralama" suçundan kamu davası açıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceklerini iletti. Bunun üzerine polis memurları A.Y. ve O.K, şüphelinin LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapmasını istedi.

        Teklifi kabul eden E.P, LÖSEV'e 10 bin lira bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da, Yapay Zeka Çağında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi...
        Trabzon'da, Yapay Zeka Çağında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi...
        Ortaokul öğrencisi "Artvin dağlarında Dürdane teyze" tablosuyla uluslararas...
        Ortaokul öğrencisi "Artvin dağlarında Dürdane teyze" tablosuyla uluslararas...
        Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 29 sezon sonra finalde karş...
        Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 29 sezon sonra finalde karş...
        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde
        Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın peşinde
        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni
        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni
        Zamana karşı "30 dakikalık" yolculuk hayatını kurtardı
        Zamana karşı "30 dakikalık" yolculuk hayatını kurtardı