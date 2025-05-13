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        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon kupada oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:03
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        Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon kupada oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından başlayan bordo-mavililer, A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile eşleşti.

        Bu karşılaşmalarda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u da evinde 5-2 mağlup etti.

        Grubunu 7 puanla ilk sırada tamamlayan Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi, Sipay Bodrum FK oldu. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde bu karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, sahasında normal süresi 2-2 biten müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Trabzonspor, yarı finalde ise sahasında bu kez Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan da 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

        Karadeniz ekibi, kupada böylelikle oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.

        - 5 maçta 15 gol

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.

        Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

        - Kupada 11 oyuncu gol attı, en golcü Banza

        Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 11 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

        Bordo-mavililerde, Banza 3 golle en golcü oyuncu olurken Visca ve Zubkov 2'şer golle bu oyuncuyu takip etti.

        Lundstram, Mendy, Cham, Batagov, Enis Destan, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Ozan Tufan da birer gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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