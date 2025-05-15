Akçaabat Belediyesi seralarında yaklaşık 100 bin mevsimlik çiçek üretildi

Akçaabat Belediyesine ait seralarda bu yıl 100 binin üzerinde mevsimlik çiçek üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "tükettiğini üreten belediye" anlayışıyla bu yıl kadife, petunya ve begonya türlerinde 100 binin üzerinde mevsimlik çiçek üretildiği belirtildi.

Sardunya, ortanca ve taflan gibi süs bitkilerinin de belediye seralarında üretilerek peyzaj alanlarında kullanılacağı aktarılan açıklamada, üretilen yaklaşık 10 bin domates ve salatalık fidesinin ise vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı kaydedildi.

DOKAP iş birliğinde ilçede 10 sera kurulumunun daha devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Amacımız tarımla ilgilenen, toprağı olan her vatandaşımızı üretime teşvik etmektir. Bu nedenle hem fide desteği sunuyoruz hem de hibrit yöntemlerle kaliteli üretim yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte üretim kapasitemizi artırarak, bölgenin fide ihtiyacını tamamen kendi tesisimizden karşılamayı hedefliyoruz. Üreticilere yalnızca fide temin etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda üretilen ürünleri Akçahasat Tesisi üzerinden satın alarak üretime katkı sunuyoruz."