Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi

Gösteri sonrası Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür ederek plaket takdim etti.

Tiyatro oyununun ardından, Avni Aker Millet Bahçesi'nde sahnelenen Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterisi ile festival tamamlandı.

Mihai Tarna'nın yazıp yönettiği ve sahnenin mezarlık alanı olarak tasvir edildiği oyunda, dünyaya duyulan hayret, kabulleniş ve yalnızlık pandomim şekilde anlatılıyor.

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul Fara Nume Topluluğunun "Gerisi Sessizlik" oyunu ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterileriyle sona erdi.

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