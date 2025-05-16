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        "Trabzon Aile Festivali" başladı

        Trabzon'da Aile Yılı kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Trabzon Aile Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:53 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:53
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        "Trabzon Aile Festivali" başladı
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        Trabzon'da Aile Yılı kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Trabzon Aile Festivali" başladı.

        Vali Aziz Yıldırım, Zağnos Vadisi Parkı'nda organize edilen programda, ailenin önemine değinerek, bir toplumun bozulmasının aileden başlayacağını söyledi.

        Ailenin ne kadar sağlam olursa toplumun da o kadar sağlam olacağını ifade eden Yıldırım, ailenin temelini annelerin oluşturduğunu dile getirdi.

        Yıldırım, evde kadınların çalışmasının çok değerli olduğuna işaret ederek, "Çocuklara onlar bakıyor, evi çekip çevirip, onlar hazırlıyorlar. 'Yuvayı dişi kuş yapar' diye boşuna söylemiyoruz. O yüzden ev hanımlarımızın yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli." dedi.

        Aileyi ayakta tutmak gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, "Hiçbir evlilik, 'nasıl olsa boşanırız, boşver' diye yapılmaz, sabırlı olmak, birbirine saygılı davranmak, güvenmek ve birbirine açık olmak her zaman ailede devamlılık açısından önemlidir." diye konuştu.

        Yıldırım, bakanlığın, ev kadınlarına sigorta ve emeklilik sistemi konusunda görüştüğünü hatırlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk medeniyetini ayakta tutan en büyük gücün aile yapısı olduğunu belirterek, toplumun sigortasını ve dinamik gücünü ailenin oluşturduğunu ifade etti.

        Genç, yeni neslin insana ve insanlığa ait değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda eş tanımını karı-kocadan ayıran bir anlayışla aileye bir saldırı olan, LGBT denen bir musibetle karşı karşıyayız. Bunu bir insan hakkıymış gibi güzellemelerle ortaya koyan anlayışla mücadele etmemiz lazım. LGBT insan hakkı değildir, olamaz. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir insan hakkı olmaz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Genç, "Hep birlikte bütün kurumlar olarak bunun farkındalığını oluşturmak için festival havasına büründürelim istedik." dedi.

        Konuşmaların ardından Yıldırım, Genç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ve beraberindekiler kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerince kurulan stantları ziyaret etti.

        Halk oyunları ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu festivale aileler de çocuklarıyla birlikte katıldı.

        Festival kapsamında 18 Mayıs'a kadar Zağnos Vadisi Parkı'nda çeşitli yarışmalar, konserler, söyleşiler ve masal dinletilerine yer verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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