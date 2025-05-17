Trabzonspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Kadroda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Enis Destan yer almadı. Golcü oyuncu Simon Banza da kadroya dahil edilmedi.

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