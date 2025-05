KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyada bizlere her türlü saldırıda bulunanlar, varsınlar bulunsunlar. Bizleri hiçbir zaman yıkamayacaklar çünkü biz gönülden zenginiz, gönülden birbirimize bağlıyız." dedi.

Tatar, Ortahisar ilçesi Bostancı Mahallesi'ndeki Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılış töreninde, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, "Girne'den yol bağladık Anadolu'ya" sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra Trabzon'da Girne Koleji'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kolejde öğrencilerin milli değerler, vatan, bayrak, Türkiye ve KKTC sevgisiyle eğitim alacağını belirten Tatar, bunun da kendilerine güç vereceğini vurguladı.

Tatar, geçen haftalarda KKTC'de Selçuk Bayraktar'ın talimatıyla 11. TEKNOFEST gerçekleştirildiğini ifade ederek, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarıyla teknolojide, havacılıkta, uzay sanayisinde nasıl bir dönüşüm gerçekleştiğini hep birlikte gördüklerinin altını çizdi.

"Bu evlatlar dediğim gibi milletimizin geleceği için hem Trabzon'un geleceği için hem her türlü buradaki ilimle, bilimle ve dijital dönüşüm anlayışıyla artık dünyayla birlikte evrensel değerlerin çok önemsendiği eğitim kurumunda çok güzellikler olacaktır. Çünkü tüm bu güzellikler, bizlerin kalbinin bir yansımasıdır. Bizlerin kalbinin haykırışıdır. Çünkü biz böylesine güçlü bir ailenin evlatlarıyız, değerleriyiz, sevenleriyiz çünkü biz milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize önem veren insanlarız. Dolayısıyla bu duygularla bir kez daha tüm Trabzon'a hürmetlerimi ifade etmek istiyorum. Aramızdaki bağların bugün bir kez daha güçlendiğini görüyorum. Bu da beni fazlasıyla mutlu etmektedir."

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle anarak, "Ben her gittiğim yerde mutlak suretle Kıbrıs gazilerini ziyaret ederim. Trabzon'daki Kıbrıs gazilerini ziyaret edip onlarla kucaklaşacağım, hasret gidereceğim. Ama hiçbir zaman biz vefayı unutmadık, vefa her zaman yüreğimizdedir. Onun için Anadolu'nun her bir yerinden, her bir köşesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak şehit olanları bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine sevgilerimi iletiyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.