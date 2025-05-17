KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyada bizlere her türlü saldırıda bulunanlar, varsınlar bulunsunlar. Bizleri hiçbir zaman yıkamayacaklar çünkü biz gönülden zenginiz, gönülden birbirimize bağlıyız." dedi.

Tatar, Ortahisar ilçesi Bostancı Mahallesi'ndeki Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılış töreninde, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, "Girne'den yol bağladık Anadolu'ya" sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra Trabzon'da Girne Koleji'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kolejde öğrencilerin milli değerler, vatan, bayrak, Türkiye ve KKTC sevgisiyle eğitim alacağını belirten Tatar, bunun da kendilerine güç vereceğini vurguladı.

Tatar, geçen haftalarda KKTC'de Selçuk Bayraktar'ın talimatıyla 11. TEKNOFEST gerçekleştirildiğini ifade ederek, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarıyla teknolojide, havacılıkta, uzay sanayisinde nasıl bir dönüşüm gerçekleştiğini hep birlikte gördüklerinin altını çizdi.

TEKNOFEST'i 225 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Tatar, "Orada gördüklerimizle gurur duyduk çünkü Türkiye bizim anavatanımız, artık bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Çünkü dünya devletidir." diye konuştu.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki mesafenin hava yoluyla 1,5 saat olduğunu anımsatarak, "Yine diğer uçuşlar başladı ve dolayısıyla aramızdaki münasebetlerin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Trabzon'dan, Çaykara'dan ve çeşitli farklı yakın bölgelerden Kıbrıs'a yerleşerek orada bakanlık, milletvekilliği yapan, iş insanları yetiştiren Trabzonluların arasında bulunmaktan memnun olduğunu belirten Tatar, "Çünkü işin özünde işte bu yürek varsa konuşabiliyoruz. Aramızdaki bu gönül bağları tarihten gelen zenginliktir." dedi.

Tatar, aileleri geçmiş yıllarda Kıbrıs'a yerleşen tanıdığı bazı kişilerle ilgili de bilgi vererek, "Dolayısıyla bakınız dağlara, bakınız gönül zenginliklerine. İşte dünyada bizlere her türlü saldırıda bulunanlar, varsınlar bulunsunlar. Bizleri hiçbir zaman yıkamayacaklar çünkü biz gönülden zenginiz, gönülden birbirimize bağlıyız." diye konuştu.