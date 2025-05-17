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        Trabzon'da Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı düzenlendi

        Trabzon'da, Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı (ICEARC'25) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:58 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:06
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        Trabzon'da Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı düzenlendi
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        Trabzon'da, Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı (ICEARC'25) başladı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde organize edilen konferans, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, uluslararası konferansın, KTÜ'nün vizyonuna katkı sunduğunu belirterek, "ICEARC konferans serisi her geçen yıl artan katılımcı sayısı, genişleyen bilimsel yelpazesi ve uluslararası düzeydeki etkileşim kapasitesiyle alanın önde gelen bilimsel buluşmalarından biri haline gelmiştir." dedi.

        Bu yıl da Türkiye ile 33 ülkeden 60'dan fazla şehrinden gelen araştırmacılar tarafından sunulacak 500'ün üzerinde bildiri, disiplinler arası etkileşimin ve akademik üretkenliğin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Çuvalcı, üniversitelerin kaliteli öğrenci yetiştirmek, bilgi ve toplumsal fayda sağlamak gibi görevlerinin olduğunu söyledi.

        KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı zamanda ICEARC'25 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ise konferans boyunca sürdürülebilir yapılar, dijitalleşen tasarım süreçleri, akıllı kentler, enerji verimli bina çözümleri, ileri beton teknolojileri ve hibrit yapı sistemleri gibi çağımızın kritik temalarının ele alınacağını anlattı.

        Konferansta, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler yer aldı.

        Akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin katılacağı konferans 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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