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        Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

        Trabzon, Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin, Rize ve Gümüşhane'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:55
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        Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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        Trabzon, Giresun, Ordu, Bayburt, Artvin, Rize ve Gümüşhane'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Trabzon'daki ilk tören, Atatürk Alanı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajının okunduğu tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Beşirli Spor Kompleksi'nde devam eden kutlama programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Programda, halk oyunları, jimnastik, boks ve karate kulübü üyesi öğrenciler gösteriler sundu.

        Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın konserine öğrenciler Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        Vali Aziz Yıldırım, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gürkan Üçüncü, çeşitli müsabakalarda derece alan sporculara hediyeler verdi.

        Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

        Kutlamalar, aynı alanda organize edilen sergiyle sona erdi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Giresun

        Giresun'da, valilik bahçesinde düzenlenen tören çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuduğu programda, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları ve sportif gösterilerin gerçekleştirildiği program, geçit töreniyle sona erdi.

        Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Ordu

        Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk tören Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

        Tayfun Gürsoy Parkı'nda devam eden törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törende uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Halk oyunları ve zeybek gösterilerinin de yapıldığı tören öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

        Törene, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        - Bayburt

        Bayburt'taki törende Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Genç Osman Stadı'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sunup türküler seslendirdi.

        Jimnastik, tekvando, boks, bilek güreşi ve judo gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda, öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi açıldı.

        Törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Artvin

        Artvin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Artvin Spor Salonunda devam eden kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un 106. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        19 Mayıs'ın Türk milletinin kaderini değiştiren büyük bir adımın atıldığı, istiklal mücadelesinin meşalesinin yakıldığı gün olduğunu anlatan Kara, "Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, milletimizin bağımsızlık azmini ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği dönüm noktasıdır" dedi.

        Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda sporcular tarafından, güreş, karate, tekvando, jimnastik, masa tenisi, okçuluk gibi bazı alanlarda spor gösterileri sunuldu.

        Programa, Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ercüment Seçkin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet ve Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Rize

        Rize Valiliği önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kutlamalara Yenişehir Spor Salonu'nda devam edildi.

        Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku ve gurur içinde kutladıklarını söyledi.

        Şiirlerin okunduğu törende, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Kutlamalar, sportif gösterilerinin ardından tamamlandı.

        Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yenişehir Stadyumu'ndaki törenle kutlandı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajları okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Vali Aydın Baruş'a öğrenciler tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

        Dereceye giren sporculara protokol üyelerince ödülleri verildi. Programda halk oyunları ekipleri ile sporcular gösteriler sundu.

        İl Jandarma Komutanlığı dedektör köpeklerinin yeteneklerini göstermesinin ardından Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli farklı performanslar sergiledi. Tören, kortej yürüyüşü ile sona erdi.

        Program, Vali Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, kurum amirler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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