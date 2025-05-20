Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Beşikdüzü'nde de 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1 av tüfeği ve 9 kartuş ele geçirildi.

Aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde, düzenek ve bir miktar para ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Ortahisar, Araklı, Tonya ve Dernekpazarı ilçelerindeki uygulamalarda ise 21 şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 70 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, dolu şekilde bin makaron ele geçirildi.

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